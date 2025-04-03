Kilo vermek birçok kişi için zorlu bir yolculuktur, ancak 5 çocuk annesi ve hormon sağlığı koçu olan Aimee Meier, sadece 9 ayda 34 kilo verdi. Meier, düzenli olarak tükettiği 3 besinin doğal yollarla kilo vermesine yardımcı olduğunu açıkladı.

1 /9 Kilo verme süreci, sabır ve doğru stratejiler gerektiren bir yolculuk.

2 /9 Beş 5 çocuk annesi Aimee Meier, 9 ayda nasıl 34 verdiğini takipçileriyle paylaştı.

3 /9 Meier, düzenli olarak tükettiği üç besinin doğal yollarla kilo vermesine yardımcı olduğunu söyledi.

4 /9 Meier, bu besinlerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo kaybı için etkili birer araç olduğunu vurguladı.

5 /9 İşte, Meier'in doğal kilo verme sırları...

6 /9 1- Yoğurt Protein açısından zengin olan yoğurt, sindirimi yavaşlatarak yemeklerden sonra kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

7 /9 Daha uzun süre tok tutar ve açlık hissini bastırır.

8 /9 2- Chia tohumları Chia tohumlarındaki lifler sizi daha uzun süre tok tutarak atıştırma isteğini azaltır ve kilo yönetimine yardımcı olur.