Kilo vermek birçok kişi için zorlu bir yolculuktur, ancak 5 çocuk annesi ve hormon sağlığı koçu olan Aimee Meier, sadece 9 ayda 34 kilo verdi. Meier, düzenli olarak tükettiği 3 besinin doğal yollarla kilo vermesine yardımcı olduğunu açıkladı.
Kilo verme süreci, sabır ve doğru stratejiler gerektiren bir yolculuk.
Beş 5 çocuk annesi Aimee Meier, 9 ayda nasıl 34 verdiğini takipçileriyle paylaştı.
Meier, düzenli olarak tükettiği üç besinin doğal yollarla kilo vermesine yardımcı olduğunu söyledi.
Meier, bu besinlerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo kaybı için etkili birer araç olduğunu vurguladı.
İşte, Meier'in doğal kilo verme sırları...
1- Yoğurt
Protein açısından zengin olan yoğurt, sindirimi yavaşlatarak yemeklerden sonra kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Daha uzun süre tok tutar ve açlık hissini bastırır.
2- Chia tohumları
Chia tohumlarındaki lifler sizi daha uzun süre tok tutarak atıştırma isteğini azaltır ve kilo yönetimine yardımcı olur.
3- Avokado
Avokadodaki lifler de sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar, böylece istekleri azaltır ve kilo kontrolüne destek olur.