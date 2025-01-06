Geçtiğimiz ay vefat eden Ankaralı Turgut'un çocuklarının anlaşmazlıkları devam ediyor. Eylem Boran ile Özlem Sülü arasında bu kez, babalarının mezar taşı üzerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle büyük bir kriz patlak verdi.
'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
Ünlü şarkıcı, aralık ayında hayatını kaybetti.
Ankaralı Turgut, vefat etmeden önce Eylem Boran dışındaki diğer çocuklarını evlatlıktan reddetmişti.
Eylem Boran da kardeşleriyle kavga etmişti.
"Hiç helal para kazanmışlar mı?"
Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.
Ünlü türkücünün çocukları, bir kez daha karşı karşıya geldi.
Eylem Boran, babasının mezar taşına 'Canım babam' yazdırdı.
Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etti. Özlem Sülü, mezarlığa gidip yazıyı, 'Canım babamız' olarak değiştirdi.
"Bırak babam mezarında rahat uyusun"
Özlem Sülü, "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" dedi.
"Babamı sizin nankörlüğünüz yıktı"
Eylem Boran ise kardeşlerini suçlayıp şu ifadeleri kullandı: Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam, bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez. TikTok'ta babamın üzerinden reklamlarınızı bıraktın. Kendi aileci sorunlarınızı dökün ortaya. Allah'a havale ediyorum sizi. Prim peşindesiniz. Sahte ağlamalarınızdan, gözünüzden yaş bile gelmiyor, tiyatrocular.