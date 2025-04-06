Azmin böylesi: Emekli öğretmen 64 yaşında stajını tamamlayıp avukat oldu

Geç de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Kazan, "Ailede okuyan tek çocuk bendim. Benim hayalimde hukukçu olmaktı. Fakat Erzurum'da hukuk fakültesi yoktu. Bu nedenle ben de eğitim fakültesini okudum ve öğretmen oldum. Fakat 2007 yılında öğretmen iken yine sınava girdim ve hayalim olan İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Ancak evlenmiştim ve 4 çocuğum vardı. Mesleğimi bırakıp devam mecburiyeti olan okula gidemedim. Emekli olduktan sonra çıkarılan kapsamlı bir aftan faydalanarak Erzurum Hukuk Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. 4 yıl torunum yaşındaki gençlerle okudum. Onlara hep örnek oldum. Bana hepsi 'hocam' diyerek saygı gösteriyordu. Mezun olduktan sonra 6 ay boyunca Avukat Haktan Avnik'in yanında staj gördüm. 6 ay adliyedeki stajımın ardından baroda düzenlenen yemin töreni ile ruhsatımı alarak avukat oldum. Şimdi ilk hedefim kurum avukatlığı, yoksa özel olarak mesleğimi yapacağım” dedi.







