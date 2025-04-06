Balık sezonunun son günlerinde tezgahta hareketlilik sürüyor

Balık fiyatlarına ilişkin bilgi veren Onurcan Köse, “Şu an tezgahta hamsi, istavrit, mezgit ve barbunya var. Denizden az çıktıkları halde fiyatları da ucuz. Hamsi, istavrit, mezgit ve barbunyanın kilosu 150 lira. Fiyatlar şu an tezgahlarımızda bu şekilde. Onun yanı sıra somon balığı var ve 200 liradan 180 liraya düştü. Çupra ve levrek ise 320 liradan satılıyor” diye konuştu.







