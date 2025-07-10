Batman'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı: Büyükler bidonla başlarına su döktü çocuklar ise süs havuzlarında serinledi

Son günlerde etkisini arttıran kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Batman'da, vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor.
Batman'ın en işlek noktalarından Gülistan Caddesi'nde uzun yıllardır çiğköfte yoğuran İdris Ekinci, sıcaktan korunmak için ilginç bir yol seçti. Ekinci, üzerine bidonla soğuk su dökerek serinlemeye çalıştı.
Ekinci, "Şu anda hava sıcaklığı 45 dereceyi buldu. Üzerime döktüğüm su birkaç dakika içinde sıcaklığın etkisiyle kuruyor. O kadar sıcak ki, itfaiye geçerken üzerime su döksün istiyorum" dedi.
Aynı noktada bulunan süs havuzunda ise çocuklar serinlemek için kendilerini suya bıraktı. Fışkıran sularda oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, aşırı sıcaklardan bir nebze olsun korunmaya çalıştı.
Batman'da bazı vatandaşlar şemsiye ile dolaşarak sıcaktan korunurken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarıyor.