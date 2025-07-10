Batman'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı: Büyükler bidonla başlarına su döktü çocuklar ise süs havuzlarında serinledi

Aynı noktada bulunan süs havuzunda ise çocuklar serinlemek için kendilerini suya bıraktı. Fışkıran sularda oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, aşırı sıcaklardan bir nebze olsun korunmaya çalıştı.





Batman'da bazı vatandaşlar şemsiye ile dolaşarak sıcaktan korunurken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarıyor.











