Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Batman'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı: Büyükler bidonla başlarına su döktü çocuklar ise süs havuzlarında serinledi

Batman'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı: Büyükler bidonla başlarına su döktü çocuklar ise süs havuzlarında serinledi

16:3410/07/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Son günlerde etkisini arttıran kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Batman'da, vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Batman'ın en işlek noktalarından Gülistan Caddesi'nde uzun yıllardır çiğköfte yoğuran İdris Ekinci, sıcaktan korunmak için ilginç bir yol seçti. Ekinci, üzerine bidonla soğuk su dökerek serinlemeye çalıştı.

Ekinci, "Şu anda hava sıcaklığı 45 dereceyi buldu. Üzerime döktüğüm su birkaç dakika içinde sıcaklığın etkisiyle kuruyor. O kadar sıcak ki, itfaiye geçerken üzerime su döksün istiyorum" dedi.


Aynı noktada bulunan süs havuzunda ise çocuklar serinlemek için kendilerini suya bıraktı. Fışkıran sularda oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, aşırı sıcaklardan bir nebze olsun korunmaya çalıştı.


Batman'da bazı vatandaşlar şemsiye ile dolaşarak sıcaktan korunurken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarıyor.




#batman
#sıcak hava
#meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana'da sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları