Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Eta Aquarid meteor yağmuru bugün başlıyor. Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz parçacıklarından oluşacak olan bu görsel bir şölen saatte yaklaşık 40-60 meteorun görülebileceği bu doğa olayı olacak. Peki, Eta Aquarid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi, saat kaçta ve ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Eta Aquarid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu yıl da Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.
Atmosfere yüksek hızla giren bu mikroskobik parçacıklar, saniyeler içinde yanarak gökyüzünde parlak ışık çizgileri bırakıyor. Görsel bir şölen sunan bu olay, gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Meteorlar, adını aldıkları Aquarius (Kova) takımyıldızından geliyor gibi görünse de, farklı enlemlerde farklı yoğunlukta gözlemleniyor. Güney yarımkürede saatte 60 meteor görülebilirken, Türkiye gibi kuzeydeki ülkelerde bu sayı 20 ila 30 arasında değişiyor. Yine de bu oran, gökyüzünü izlemek için oldukça tatmin edici.
Bu yılki Eta Aquarid gözlemi için koşullar oldukça uygun. Ay, meteor yağmurunun zirveye ulaştığı saatlerde ufkun altında kalacağı için gökyüzü karanlık olacak. Bu da meteorların çok daha net bir şekilde görülmesini sağlayacak.
Meteor yağmurunun en yoğun dönemi 5-6 Mayıs geceleri olsa da, Eta Aquarid gökyüzü gösterisi Mayıs ayının sonlarına kadar devam edecek. Her geçen gece yoğunluk biraz azalsa da, sabaha karşı gökyüzüne bakanlar hâlâ bu eşsiz doğa olayına tanıklık edebilir.
TELESKOP VE DÜRBÜNE GEREK YOK
Meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için şehir ışıklarından uzak bir nokta tercih edilmeli. Gökyüzünü çıplak gözle izlemek yeterli; herhangi bir teleskop ya da dürbüne gerek yok.
METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye'deki gözlemciler özellikle 5 Mayıs sabahı 03:00 ile gün doğumu arasında gökyüzünü izleyebilir.