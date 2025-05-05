Eta Aquarid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu yıl da Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.





Atmosfere yüksek hızla giren bu mikroskobik parçacıklar, saniyeler içinde yanarak gökyüzünde parlak ışık çizgileri bırakıyor. Görsel bir şölen sunan bu olay, gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.



