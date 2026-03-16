Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
23 ilde sağanak yağış, 2 ile sarı kod uyarısı! Meteoroloji 16 Mart Pazartesi günü il il hava durumu raporunu yayınladı

Tuğba Güner
08:3216/03/2026, Pazartesi
G: 16/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (16 Mart) 23 ilde yağış bekleniyor. Bu illerden ikisi sarı kodla uyarıldı. İşte Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu tahmini.

Meteoroloji hava durumu 16 Mart 2026 Pazartesi tahminleri yayımlandı. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, Hatay çevrelerinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

SARI KODLA UYARILAN İLLER


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sağanak yağışa karşı sarı kodla uyardığı iki il şöyle:


Hatay

Osmaniye

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER


Sağanak yağış ve yağmur beklenen diğer 18 ilse şunlar:


Kocaeli

Yalova

Sinop

Kastamonu

Balıkesir

Bursa

Adana

Mersin

Nevşehir

Amasya

Samsun

Tokat

Trabzon

Malatya

Diyarbakır

Gaziantep

Siirt

Şanlıurfa

Üç il de kar yağışına karşı uyarıldı:


Erzurum

Kars

Van

Üç büyükşehirde hava durumu

Üç büyükşehirdeyse hava durumu bugün şöyle:

İstanbul: 11 derece, parçalı ve çok bulutlu

Ankara: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 16 derece, parçalı ve az bulutlu




İL İL ANLIK HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#yağış
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
