Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (16 Mart) 23 ilde yağış bekleniyor. Bu illerden ikisi sarı kodla uyarıldı. İşte Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu tahmini.
Meteoroloji hava durumu 16 Mart 2026 Pazartesi tahminleri yayımlandı. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, Hatay çevrelerinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
SARI KODLA UYARILAN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sağanak yağışa karşı sarı kodla uyardığı iki il şöyle:
Hatay
Osmaniye
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Sağanak yağış ve yağmur beklenen diğer 18 ilse şunlar:
Kocaeli
Yalova
Sinop
Kastamonu
Balıkesir
Bursa
Adana
Mersin
Nevşehir
Amasya
Samsun
Tokat
Trabzon
Malatya
Diyarbakır
Gaziantep
Siirt
Şanlıurfa
Üç il de kar yağışına karşı uyarıldı:
Erzurum
Kars
Van
Üç büyükşehirde hava durumu
Üç büyükşehirdeyse hava durumu bugün şöyle:
İstanbul: 11 derece, parçalı ve çok bulutlu
Ankara: 14 derece, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 16 derece, parçalı ve az bulutlu