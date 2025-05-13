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Cannes Film Festivali'ne kıyafet ayarı: 'Çıplaklık yasak' deyip tüm dünyaya ilan ettiler

Cannes Film Festivali'ne kıyafet ayarı: 'Çıplaklık yasak' deyip tüm dünyaya ilan ettiler

13:0613/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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Dünyanın en büyük sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, yönetimi dikkat çeken bir karar imza attı. Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda giyilen kıyafetlere kısıtlamalar getirildi. Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin diğer herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır." ifadeleri yer aldı.

Kırmızı halıda yeni dönem: Cannes Film Festivali'nde kıyafet kuralları yenilendi! Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldıklarını açıkladı.


Çıplaklık yasak


People dergisinin haberine göre, bu yıl 'çıplaklık' ve 'hacimli kıyafetler' kırmızı halıda yasaklandı.


Festivalin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, "Kırmızı halıda ve festivalin diğer herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır." ifadesiyle kurallar netleştirildi.


Buna ek olarak, "Hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engellediği ve salonlarda oturmayı zorlaştırdığı" gerekçesiyle kabul edilmeyecek.


Yapılan açıklamaya göre, festival boyunca prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların katı kıyafet kurallarına uyması bekleniyor.


Festivalde kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi zorunlu tutulurken, modern ve minimalist stiller de teşvik ediliyor. 

Alternatif olarak, küçük siyah elbiseler, kokteyl elbiseleri, koyu renkli pantolon takımları ve şık üstlerle kombinlenen siyah pantolonlar uygun kabul ediliyor.

Ayakkabı seçiminde ise "topuklu veya topuksuz zarif ayakkabılar ve sandaletler" tercih edilebilirken, kırmızı halıda spor ayakkabılara kesinlikle izin verilmeyecek.

Geleneksel şıklığın yanında, sade ve zarif tasarımlar kırmızı halıda göz dolduracak.

Hollywood yıldızları da yer alacak


Bu yıl Cannes'ın kırmızı halısında Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson gibi ünlü isimler boy gösterecek.

Ayrıca, festivalin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.

Cannes Film Festivali, yalnızca filmlerle değil, şıklığın da konuşulacağı bir sahneye dönüşecek. 

Kırmızı halıda boy gösterecek yıldızların yeni kurallara uygun tarzları şimdiden merak konusu.


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