Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Çocuğunuzda bu 6 belirti varsa dikkat: Uzmanlar 'Bahar ayında pik yapıyor' diyerek uyardı

Çocuğunuzda bu 6 belirti varsa dikkat: Uzmanlar 'Bahar ayında pik yapıyor' diyerek uyardı

11:176/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çocuklarda astım, her bireyde farklı şekilde seyredebilir. Peki, hangi belirtiler uyarı veriyor? Uzmanlar 6 kritik sinyale dikkat çekiyor. İşte çocuğunuzun astım riski taşıyıp taşımadığını anlamanın yolları…

Astım belirtileri kişiden kişiye değişir. Hatta aynı çocukta bile zamanla farklı seyredebilir. Prof. Dr. Ersoy Civelek, 6 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla önemli uyarılarda bulundu.

Astımın çocuklardaki 6 önemli belirtisi nedir?

Gündüz öksürükleri


Gece öksürükleri

Eforla başlayan öksürük

Hırıltılı solunum

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı


Bu belirtiler sık görülüyorsa ve nefes açıcı ilaçlara olumlu yanıt veriliyorsa astım ihtimali yüksektir.


Risk faktörleri neler?

Ailede astım öyküsü, alerji, atopik dermatit, sigara dumanı, hava kirliliği ve sezaryen doğum astım riskini artırıyor. Özellikle gebelikte ve doğum sonrası sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım riski katlanıyor.



Tanı koymak neden zor?

Astım tanısı hemen konmaz. Şikayetlerin tekrar etmesi gerekir. İlk belirtiler genellikle 6. aydan sonra başlar. Bu süreçte kan tahlilleri, akciğer filmi, solunum fonksiyon testi ve alerji deri testi yapılır.



Her astımlı çocuk alerjik midir?

Hayır. Ancak astımlı çocukların %60-80’inde alerji vardır. Bu yüzden her hastaya alerji testi önerilir. Sonuçlara göre korunma yöntemleri ve gerekirse alerji aşısı uygulanır.



Çocuğumun astımı geçer mi?

Astım şikayetleri olan okul öncesi çocukların yaklaşık yarısı 6-8 yaşlarında düzelir. Ancak bu her çocuk için geçerli değil. Bu nedenle aileler yanıltıcı umutlara kapılmamalı.



Beslenme ve yaşam tarzı önemli mi?

Kesin çözüm sunan bir tamamlayıcı tedavi yok. Ancak Akdeniz tipi beslenme ve sağlıklı kilo kontrolü fayda sağlıyor. Ayrıca astımla birlikte alerjik rinit de sık görülüyor, bu nedenle çapraz değerlendirme yapılmalı.



#Astım
#Hastalık
#Tedavi
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 4 aylık fark kesinleşti: Emekli ve memur maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?