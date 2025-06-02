Dededen miras kalan mesleği eşiyle 21 yıldır sürdürüyor: Yılda 6 ton üretiyorlar

Değirmen köprü köyüne 21 yıldır geldiğini belirten üretici Ali Yaman, "Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyü, yani Cedere'deyim. Buranın doğası, bitki örtüsü çok güzel, geven, boğa dikeni, kekik gibi bitkiler sayesinde arılar kaliteli bal üretiyor. Bu yüzden bölgeyi bırakmıyoruz. 200'e yakın arı kovanımız var ve yılda ortalama 5 ile 6 ton arasında bal üretiyoruz" dedi.



