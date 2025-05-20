Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ile kardeşi Ercan Deniz birbirine girdi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aile içi sorunlarıyla bir kez daha gündemde. Deniz kardeşlerin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Geçtiğimiz günlerde Ercan Deniz, şirketine ait boş villalardan birini kiraya vermek isterken, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar'dan şaşırtan bir adım geldi. Gerginlik sosyal medyaya da yansıdı; ünlü oyuncudan şoke eden açıklamalar.
Deniz Ailesi'nde bitmeyen anlaşmazlıklara bir yenisi eklendi. Bu kez Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz ile oyuncunun eşi Samar Dadgar arasında tartışma çıktı.
Aile içindeki gerginlik, villaya kiracı meselesiyle yeniden alevlendi.
Ercan Deniz'in sahibi olduğu Deniz Filmcilik Prodüksiyon Turizm A.Ş.'ye ait butik sitedeki boş olan 2 daireyi kiraya vermek istemesiyle tartışma başladı.
Samar Dadgar engel oldu
Ercan Deniz kiralık dairelerle ilgilenen kiracı ve emlakçıyı siteye getirdi. Ancak sitede ikamet eden Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, bu duruma müdahale ederek tarafların içeri girmesine engel oldu.
"Bedelini çok ağır ödersin"
Gerginlik sosyal medyaya taşındı. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu;
''Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin''
"Zavallı herif"
Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia eden Deniz şu ifadeleri kullandı:
''35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, ''Korkut, yıldır, kaçırt'' taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, psikolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum''
"Karıma küfür ettin"
Suçlamalarına sert sözlerle devam eden ünlü şarkıcı; ''Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi? Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin'' diye konuştu.
İşte, o paylaşım.