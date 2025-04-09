Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Dünya bu olayı konuşuyor: 3 yaşındaki kız çocuğu ‘H5N1' kuş gribi yüzünden kayıtlara geçen en küçük ölüm vakası oldu

Dünya bu olayı konuşuyor: 3 yaşındaki kız çocuğu ‘H5N1' kuş gribi yüzünden kayıtlara geçen en küçük ölüm vakası oldu

13:219/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Dünyada bir ilk yaşandı. Meksika, ülkede H5N1 kuş gribine bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Coahuila Sağlık Bakanı Eliud Aguirre, kuzeydeki Coahuila eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun, yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde, üç yaşındaki bir kız çocuğu ‘H5N1' kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti.


Bu ölüm, ülkede ‘H5N1' kaynaklı ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti.


Coahuila Sağlık Bakanı Eliud Aguirre, kuzeydeki Coahuila eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun, yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.


Aguirre, "Hastayla yakın temasta bulunan tüm bireyleri izliyoruz ve enfekte olup olmadıklarını belirlemek için testler yapıyoruz. Şimdiye kadar kimse pozitif test sonucu almadı" dedi.

Yetkililer, olası yeni vakalara karşı bölgede sağlık önlemlerini artırırken, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

#H5N1
#kuş grib
#ölüm
#çoklu organ yetmezliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En çok milyarderin olduğu ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var