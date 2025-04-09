Dünya bu olayı konuşuyor: 3 yaşındaki kız çocuğu ‘H5N1' kuş gribi yüzünden kayıtlara geçen en küçük ölüm vakası oldu

Dünyada bir ilk yaşandı. Meksika, ülkede H5N1 kuş gribine bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Coahuila Sağlık Bakanı Eliud Aguirre, kuzeydeki Coahuila eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun, yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.
Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde, üç yaşındaki bir kız çocuğu ‘H5N1' kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölüm, ülkede ‘H5N1' kaynaklı ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti.
Coahuila Sağlık Bakanı Eliud Aguirre, kuzeydeki Coahuila eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun, yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.
Aguirre, "Hastayla yakın temasta bulunan tüm bireyleri izliyoruz ve enfekte olup olmadıklarını belirlemek için testler yapıyoruz. Şimdiye kadar kimse pozitif test sonucu almadı" dedi.
Yetkililer, olası yeni vakalara karşı bölgede sağlık önlemlerini artırırken, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.