Dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Uşak halısının sırrı motifi ve ilmeğinde saklı

Geçmişi 15. yüzyıla kadar uzanan, prestijin simgesi Uşak halıları saraylarda ve önemli mekanlarda yerini aldı. Bu özelliğinden dolayı "Saray halıları" da denilen bu el emeği ürünlerin motif ve desenleri genellikle birer mesaj içeriyor.





Uşak halısı, motiflerine göre 14 farklı türde dokunmaya devam ediyor. Örneğin halının tam ortasında yer alan büyük madalyon deseni sonsuzluğu simgeliyor. En ünlü Uşak halılarından "madalyon"un geçmiş dönemlerde taht sahibi kişiler tarafından 200-300 metrekarelik boyutlarda dokunarak saraylarda kullanıldığı biliniyor.



