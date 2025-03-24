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Erbil'de tablo gibi 'hilal' seyri: Kentin en yüksek kalesi ile görüntülendi

Erbil'de tablo gibi 'hilal' seyri: Kentin en yüksek kalesi ile görüntülendi

10:3424/03/2025, Pazartesi
AA
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Irak'ın Erbil kentinde gece saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ve kentin en yüksek Zaniary kulesi ile birlikte görüntülendi.

#erbil
#ırak
#ay
#hilal

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