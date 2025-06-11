Eskişehir'den yola çıktı: Bir paket un ve Türk bayrağı ile Gazze'ye yürüyor

Ben de o misal elime un aldım, bu yazıyı da yazdım. Karınca misali bu unu, Allah nasip ederse Filistinli kardeşlerime, Gazze'deki kardeşlerime temsili olarak götüreceğim. Belki bu bir işe yaramayabilir ama Türkiye'de 86 milyon nüfusumuz var. 10 milyon insan benimle beraber Suriye sınırına şu kadar un getirse ve bu Netanyahu denilen alçak şu 10 milyon Türk'ü, Müslüman'ı veya vicdan sahibi insanı görünce bir barış imzalasın artık. O da farkına varsın” diye konuştu.