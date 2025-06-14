HDL’yi artırıp LDL’yi azaltabilir

Araştırmanın ortaya çıkardığı ilgi çekici bir başka sonuç ise, düzenli ve makul miktarda tereyağı tüketenlerde “iyi kolesterol” (HDL) seviyelerinin arttığı, kalp krizine ve felce neden olabilecek “kötü kolesterol” (LDL) oranının ise düştüğünü gösterdi.





Böylece bu bulgular, yıllarca “doymuş yağlar kalp-damar hastalıklarına sebep oluyor” görüşünü savunan tıp çevreleriyle çelişir nitelikte.





Sağlıklı beslenme denilince margarin daha uygun görülürken, bu yeni araştırma margarin yerine doğal tereyağının daha faydalı olabileceğini ortaya çıkardı.