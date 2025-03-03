Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethederken kullanmıştı: İki yıllık çalışma tamamlandı, fetih rotası belli oldu

Güzergahın önemine işaret eden Köse, "Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle alakalı menzilname de günümüze ulaşmış değil. Dolayısıyla da teyit de edemiyoruz. 2018 yılından itibaren projelendirerek çalışmak için girişimde bulunduk." dedi.





Köse, sahada bazı zorluklarla karşılaştıklarını da anlatarak, "Biz literatürle coğrafyayı örtüştürmeye çalıştık. Yüzde 100 doğrulukta değil belki. Yüzde 90 doğrulukta bir güzergah. Gerek Fatih Sultan Mehmet'in geçişiyle alakalı gerekse Onbinler'in geçişiyle alakalı olası bir güzergah oluşturduk." dedi.