



Hakaret içerikli mesajlar var

Avukat Tamgüç, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşi Muhammet Aydın'ın hakaretlerine maruz kaldıklarını da iddia etti. Tamgüç, açıklamasında "Kızının kendisini üzdüğü, bir eloğlunu kendisine küfrettirdiği. Kendisinin de küfrettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım" dedi.