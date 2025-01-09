79 yaşında hayatını kaybeden arabeskin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği ortaya çıkarken, Tuğçe'nin babasına küfürlü mesaj attığı iddiaları gündeme geldi. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, olay ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti.
Vefat haberi ile sevenlerini hüzne boğan Tayfur'un uzun zamandır küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve aile bireyleri arasında cenaze töreninde büyük bir kavga çıkmıştı.
Ünlü sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, açıklamalar yaparak Tuğçe Tayfur'un mirastan menedilmesine dair konuştu.
'Şarkılarımı bile okumasın'
Konu hakkında Ferdi Tayfur’la hem yazıştıklarını hem de konuştuklarını söyleyen avukat; Tayfur’un kızı hakkında “Şarkılarımı bile okumasın” dediğini, bununla alakalı dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.
Hakaret içerikli mesajlar var
Avukat Tamgüç, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşi Muhammet Aydın'ın hakaretlerine maruz kaldıklarını da iddia etti. Tamgüç, açıklamasında "Kızının kendisini üzdüğü, bir eloğlunu kendisine küfrettirdiği. Kendisinin de küfrettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım" dedi.
Sunucu ise bunun üzerine mesajların içeriğine dair sorular sordu. Sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen'yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi.
Tuğçe Tayfur babası ile neden konuşmuyor?
Baba-kızın son yıllarda arası açılmış, usta sanatçı kızının ticari amaçlı olarak ‘Tayfur’ soyadını kullanmaması için dava açmıştı.
Olayların ardından Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır, baba-kızın arasının akrabaları tarafından bozulduğunu öne sürmüştü.
Öte yandan Ferdi Tayfur’un bir arkadaşı, sanatçının kızıyla barışmayı düşündüğünü iddia etti.