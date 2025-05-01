Ferdi Tayfur'un miras davasında yeni perde: Tuğçe Tayfur 'Gitti diye sahipsiz sanmayın' diyerek ateş püskürdü

Ferdi Tayfur’un vasiyetnamesine ilişkin davanın ikinci duruşması dün gerçekleştirildi. Mahkeme süreci devam ederken, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur, “Gitti diye sahipsiz sanmayın” diyerek ateş püskürdü.
Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.
Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.
İlk duruşmadaki süreç
5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.
Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.
Tuğçe Tayfur'dan peş peşe paylaşım
Dava sonrası Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'dan manidar bir paylaşım geldi.
Tuğçe Tayfur, yaptığı paylaşımda "Marmaris'teki davadan seke seke İstanbul'daki davaya gelen Ediyle Adana barosundan seke seke İstanbul'a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, gelişmelerden bir haber tekrar arkalarına baka baka hop geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım Allah'ın izniyle" dedi.
"Kiminiz söyleyin kiminiz çalın"
Ünlü isim, sözlerine "Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin kiminiz çalın. Olduğunuz yerde" diye devam etti.
Tuğçe Tayfur, imalı paylaşımlarına devam etti.
"Gitti diye sahipsiz sanmayın"
Babası ile bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Gitti diye sahipsiz sanmayın! Sahibi Allah! O yüzden konuşurken ağzınızdan akan salyaları silin! Bir bakmışsınız ters düz olmuşsunuz reyting uğruna yalan konuşmalar yaptığınız için" yazarak adeta ateş püskürdü.