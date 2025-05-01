Ferdi Tayfur'un miras davasında yeni perde: Tuğçe Tayfur 'Gitti diye sahipsiz sanmayın' diyerek ateş püskürdü

"Kiminiz söyleyin kiminiz çalın"

Ünlü isim, sözlerine "Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin kiminiz çalın. Olduğunuz yerde" diye devam etti.