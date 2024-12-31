Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli iki genç, eski kartonlardan öyle bir şey yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin icatları kısa sürede tık rekorları kırdı.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç yeteneklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili eski kartonlarla öyle bir şey yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı.
Topladıkları kartonları itinayla ayrıştıran iki genç günler süren bir çalışmaya imza attı.
Her ince detayıyla tek tek uğraşan ikili sonunda istedikleri tekneyi yapmayı başardı.
Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili eski kartonlarla inşa ettikleri tekneyle denize açıldı.
Tekne arkasına motor takan ikili su üstünde kısa süreli gezinti yaptı.
Teknenin alt kısmındaki kartonların yavaşça açılmasıyla gezinti sona erdi.
O anları sosyal medyaya yükleyen gençlerin paylaşımları kısa sürede tık rekorları kırdı.
İşte kartonun küçük tekneye dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...