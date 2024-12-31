Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli iki genç, eski kartonlardan öyle bir şey yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin icatları kısa sürede tık rekorları kırdı.

1 /22 Sosyal medyada paylaşılan ilginç yeteneklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.



2 /22 Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili eski kartonlarla öyle bir şey yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı.



3 /22 Topladıkları kartonları itinayla ayrıştıran iki genç günler süren bir çalışmaya imza attı.



4 /22 Her ince detayıyla tek tek uğraşan ikili sonunda istedikleri tekneyi yapmayı başardı.



5 /22 Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili eski kartonlarla inşa ettikleri tekneyle denize açıldı.



6 /22 Tekne arkasına motor takan ikili su üstünde kısa süreli gezinti yaptı.



7 /22 Teknenin alt kısmındaki kartonların yavaşça açılmasıyla gezinti sona erdi.



8 /22 O anları sosyal medyaya yükleyen gençlerin paylaşımları kısa sürede tık rekorları kırdı.



9 /22 İşte kartonun küçük tekneye dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...



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