Görme Biçimleri: Zamanın ayrıcalıklı hâli hac

TABASKİ

Senegal dilinde kurban bayramına Tabaski deniliyormuş. Çocukların da olduğu bölge ahalisi Dakar’daki bu pazarda kurbanlıkları önce okyanusta yıkıyor sonrasında ise fırça ile kurutuyor. İnsanlar gibi kurbanlıklar da bayrama temizlenmiş olarak giriyor. Çocuklar için unutulmaz bir anı, büyükler için ihmal edilmemesi gereken bir görev.