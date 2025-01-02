Hadise'nin Narin için söylediği şarkı büyük tepki topladı: Sosyal medyada eleştirilerin hedefinde

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yıl dolayısıyla katıldığı bir programda Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için şarkı söyledi. Ancak aşk temalı şarkıyı Narin'e ithaf etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Hadise, O Ses Türkiye yılbaşı programında Narin'i anmak için şarkı söyledi.
Ancak şarkıcı, "Narin için" diyerek aşk temalı "Sıfır Tolerans" parçasını seslendirdi.
Hadise'nin şarkı seçimi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyadan Hadise'ye gelen bazı tepkiler ise şöyle;
"Yanlış yaptığımı düşünmüyorum"
Hadise, bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi.
Şarkıcı; "Çok üzüldüm, bunu belirtmek istiyorum. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimde Narin'lerimizi unutmamak adına konuşmalar yapıyorum. Ben neyi, nerede, nasıl konuşmam gerektiğini çok iyi bilen bir kadınım. O yüzden yanlış yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
-"Bu kadar yapmacık, bu kadar itici birini görmedim"
-"Kanım dondu, nasıl bu kadar saygısız olabiliyorlar? Nasıl kimse 'Biz ne yapıyoruz, bu şarkı ne alaka?' diye tepki göstermemiş? Biraz yerimizi bilelim demesek mi? Her acıdan prim kasmak zorunda mısınız? Korkunç ya!"
- "Bomboş kadınsın ya Hadise, acaba nasıl kurdun alakayı?"
- "Alakayı çözemedik ama Hadise kendini göstermiş, bunu istiyordu zaten"
- "Küçücük çocuğun vahşice ölümünü kendine prim olarak kullanıyor. Yazıklar olsun"