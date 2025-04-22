Harvard mezunu 100 yaşındaki doktor ömrü kısaltan alışkanlıkları sıraladı: İşte olmazsa olmaz 5 madde!

Sağlık, zindelik ve uzun ömrün yaşayan bir örneği olan, halk arasında "beslenme profesörü" olarak bilinen Dr. John Scharffenberg, yüz yaşını geride bırakarak sağlıklı yaşamın sırrını paylaşıyor. Harvard Üniversitesi mezunu olan Dr. Scharffenberg, uzun ömürlülük konusundaki görüşleriyle büyük ilgi topluyor.
Dr. Scharffenberg, sigara içmenin sağlık üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çekerek, tütün, alkol ve eğlence amaçlı uyuşturuculardan uzak durmanın önemine vurgu yapıyor. Bu maddeler, kanser, karaciğer hastalıkları, kardiyovasküler problemler ve ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.
"Her gün egzersiz yapmamız gerekiyor, bu çok önemli," diyerek fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan Dr. Scharffenberg, yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi düzenli aktivitelerin kalp sağlığı, kas gücü ve zihinsel iyilik hali için kritik olduğunu belirtiyor. Egzersiz, kemik yoğunluğunu korumak, kilo yönetimi sağlamak ve bilişsel işlevi desteklemek için de büyük öneme sahiptir.
Dr. Scharffenberg, aşırı kilonun sağlık açısından büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Kendisi, sabah saatlerinde kahvaltı yapıp öğle yemeğini 12.30’da yediğini ve akşam bir daha yemek yemediğini belirterek, sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini anlatıyor. Dr. Scharffenberg, abur cuburdan kaçınılması gerektiğini ve meyve, sebze, tam tahıllar, kuruyemişler ve tohumlar gibi besinlerle zenginleştirilmiş bir diyetin sağlık için gerekli olduğunu savunuyor.
Şekerin kalp sağlığı açısından önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden Dr. Scharffenberg, aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve metabolik bozukluklarla bağlantılı olduğunu vurguluyor. İşlenmiş gıdalardaki ilave şekerlerin insülin direncine yol açtığını ve yüksek şeker alımının iltihaplanmaya, yüksek kan basıncına ve karaciğer hastalıklarına neden olduğunu belirtiyor.
Etin aşırı tüketiminin kalp hastalıkları, kanser ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu ifade eden Dr. Scharffenberg, özellikle kırmızı et ve işlenmiş etlerin bu riskleri artırabileceğini söylüyor. Yüksek doymuş yağ ve kolesterol seviyelerinin kardiyovasküler sorunlara yol açtığını belirten Dr. Scharffenberg, sağlıklı bir diyetin büyük oranda meyve ve sebzelerden oluşması gerektiğini savunuyor.
Sağlıklı bir yaşam tarzının, diyabet ve felç gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini %80 oranında azaltabileceğini belirten Dr. Scharffenberg, ilaç kullanmadan bu hastalıkların önlenebileceğine güçlü bir şekilde inanıyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini ifade ediyor.
Today'in haberine göre; Dr. John Scharffenberg'in yaşam boyu süregelen sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, herkesin uygulayabileceği pratik öneriler sunuyor ve ona göre, doğru bir yaşam tarzı benimsemek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı.