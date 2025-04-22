Harvard mezunu 100 yaşındaki doktor ömrü kısaltan alışkanlıkları sıraladı: İşte olmazsa olmaz 5 madde!

Sağlıklı bir yaşam tarzının, diyabet ve felç gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini %80 oranında azaltabileceğini belirten Dr. Scharffenberg, ilaç kullanmadan bu hastalıkların önlenebileceğine güçlü bir şekilde inanıyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini ifade ediyor.





Today'in haberine göre; Dr. John Scharffenberg'in yaşam boyu süregelen sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, herkesin uygulayabileceği pratik öneriler sunuyor ve ona göre, doğru bir yaşam tarzı benimsemek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı.