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İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken miras açıklaması: 'Daha mezara koymadan...'

İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken miras açıklaması: 'Daha mezara koymadan...'

16:1616/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aile içi sorunlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses, bu kez katıldığı bir lansmanda yaptığı miras açıklamasıyla dikkat çekti. "Daha mezara koymadan başladılar kavgalara" diyerek sitem eden ünlü sanatçının sözleri ses getirdi.

İbrahim Tatlıses, önce oğlu Ahmet Tatlı ile ardından kızı Dilan Çıtak’la ipleri koparmıştı.

Çıtak’ın soyadını bırakmasına sert tepki gösteren ünlü sanatçı, “Benim öyle bir evladım yok” demişti.

7 çocuğu bulunan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Seyrantepe'de gerçekleştirilen bir lansmanda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile bir süredir küs olan İbrahim Tatlıses, çocuklarına bırakacağı miras hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

"Daha mezara koymadan kavgaya başladılar"

“Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım”


"Bir de torunlarım var"

Torunları olduğuna da dikkat çeken Tatlıses, "Para bazen işe yarıyor bazen de hiç yaramıyor. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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