İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken miras açıklaması: 'Daha mezara koymadan...'

"Daha mezara koymadan kavgaya başladılar"

“Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım”



