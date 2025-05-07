İslam tarihine ışık tutuyor: İngiltere'deki 900 yıllık tarih kitabının iadesi isteniyor! En kısa zamanda Mardin'e getirilmesini bekliyoruz

"EN KISA ZAMANDA MARDİN'E GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"





Kitap cildinin iadesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı İbrahim Yüksel, "İbnü'l-Ezrak el-Fariki, Hüsamiye Medresesi'nin inşasında ve bu medresede medeniyetimizin ilk kütüphanesi ile ilk Artuklu Resmi Devlet Şehitliği'nin kurulmasında etkin rol aldı. Bu dönemde yazdığı muhteşem bir tarih kitabı var. 3 ciltlik tarih kitabının 1 cildi British Museum'da bulunuyor. Mardin Valiliği nezdinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz üzerinden girişimde bulunarak kitabın iade sürecini başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın İngiltere'de bulunan British Museum ile irtibata geçerek kitabın iadesini sağlayacağının ümidini taşıyoruz. Ankara'da bulunan Mardinli siyasetçilerimiz de bu konu üzerinde yoğun çalışıyorlar. En kısa zamanda kitabın Mardin'e getirilmesini bekliyoruz. Bu kitapla beraber Mardin'e getirilmesini istediğimiz ve bu yönde çaba sarf ettiğimiz 1,5 milyon kitap var. Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'a götürerek yeni bir medeniyet kurduğu süreçte Mardin medreseleri ürünü 1,5 milyon kitap götürmüştü. Bu kitaplar, Mardin'e geldiği zaman dünyanın en önemli ve en büyük el yazmalı eserler kütüphanesi kurulma süreci de başlamış olacaktır" dedi.