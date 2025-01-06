Türkiye'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran "Gassal" diziyle gündem olan gassallık, son zamanlarda en çok merak edilen meslekler arasında yer aldı. Dizinin yayına girmesiyle birlikte herkesin yapmaya korktuğu ve ölü yıkayıcısı olarak nitelendirdiği gassallık mesleğine ilgi ve merak arttı. Düzce'de iddialara göre 100'den fazla kişi İŞKUR ve iş arama platformlarına Gassal olabilmek için kayıt oluşturdu.

1 /9 TRT'nin izlenme rekorları kıran Tabii dizisi 'Gassal' birçok kişiye gassallığı aşıladı ve aşılamaya devam ediyor.



2 /9 İzlenme rekorları kıran dizide bir gassal olarak ölümle iç içe yaşayan Baki karakteri "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşüyor ve hayatını yeniden şekillendiriyor.



3 /9 Yayına girmeden önce Türkiye'nin pek çok şehrindeki billboardlarda "Ölünce beni kim yıkayacak" yazılı reklamlar belirmiş, bu reklamlar pek çok kişinin ilgisini çekmişti.



4 /9 Dizinin yayına girmesiyle birlikte herkesin yapmaya korktuğu ve ölü yıkayıcısı olarak nitelendirdiği gassallık mesleğine ilgi ve merak arttı.



5 /9 Düzce'de iddialara göre 100'den fazla kişi İŞKUR ve iş arama platformlarına Gassal olabilmek için kayıt oluşturdu.﻿

6 /9 Türkiye'nin kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan Gassal dizisini YouTube'da 5,7 milyon kişi izledi.



7 /9 Yıllardır bu işi yapan gassallar dizide yaşanan her şeyi gerçek hayatta da yaşadıklarını belirterek mesleğin önemini ve zorluklarını anlattı.





8 /9 Gassal ne demek Az bilinen bir meslek olan gassal kelime anlamıyla ölüleri yıkayan kişi anlamına gelmektedir. Her dinin ölülerinin defnedilmesi farklıdır. Bu nedenle gassal ölüleri İslamiyet dinine göre yıkayıp, hazırlayan kişidir.





