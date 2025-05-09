Kanser tedavisi gören çocuklarla buluşup onlara moral oldular

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında kabul edilen ‘Umut Atölyesi' isimli projesi ile etkinlikler gerçekleştirildi