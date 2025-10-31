Karadeniz'de aşırı avcılık nedeniyle hamsi boyu küçüldü: 13 santimetrelik balıklar 7 santimetreye kadar düştü

Bölgede balıkçı tezgahlarını süsleyen ve sezon başında 250 liradan tezgaha girip, fiyatı 100 liraya kadar gerileyen hamsinin boy ve iriliğinin istenen boyutta olmadığını belirten ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Sürdürülebilir balıkçılık açısından 1 yaşını doldurmuş ve ilk üreme özelliğini göstermiş balıkları avlamamız gerekiyor. Şu an ise sıfır yaş grubundaki balıkların avlanmasından dolayı çoğu balık henüz üreme yetisine ulaşmamış balıklardan oluşmaktadır. Bu da sürdürülebilir balıkçılık açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur" diye konuştu.















