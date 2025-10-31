Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Karadeniz'de aşırı avcılık nedeniyle hamsi boyu küçüldü: 13 santimetrelik balıklar 7 santimetreye kadar düştü

Karadeniz'de aşırı avcılık nedeniyle hamsi boyu küçüldü: 13 santimetrelik balıklar 7 santimetreye kadar düştü

10:5731/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Karadeniz'de av baskısına bağlı hamsi boyunun küçüldüğünü belirterek, "Önceki yıllarda avlanan ve tezgahlara gelen hamsilerin boyutu 12-13 santim olarak görülüyordu. Son 5-6 yıla baktığımızda ise avlanan ve tezgahlara getirilen hamsilerin 7-8 santim boyutunda olduğunu görüyoruz" dedi.

Denizde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar, tekne ve gemilerle denize açılarak yeni av sezonu boyunca avladıkları balıklarla karaya dönüyor. Karadeniz'de geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside, bu yıl bolluk yaşanıyor.

Bölgede balıkçı tezgahlarını süsleyen ve sezon başında 250 liradan tezgaha girip, fiyatı 100 liraya kadar gerileyen hamsinin boy ve iriliğinin istenen boyutta olmadığını belirten ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Sürdürülebilir balıkçılık açısından 1 yaşını doldurmuş ve ilk üreme özelliğini göstermiş balıkları avlamamız gerekiyor. Şu an ise sıfır yaş grubundaki balıkların avlanmasından dolayı çoğu balık henüz üreme yetisine ulaşmamış balıklardan oluşmaktadır. Bu da sürdürülebilir balıkçılık açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur" diye konuştu.







﻿'SIFIR YAŞ GRUBUNDAKİ HAMSİLER AVLANIYOR'


Hamsi boyunun küçülmesinde popülasyonun üzerindeki ciddi av baskısının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Hamsi boyları, av baskısına bağlı olarak küçüldü. Önceden 1,5-2 yaş grubundaki hamsiler avlanmaktaydı ama günümüzde neredeyse tamamı sıfır yaş grubundaki hamsiler avlanıyor. Önceki yıllarda avlanan ve tezgahlara gelen hamsilerin boyutu 12-13 santim olarak görülüyordu. Son 5-6 yıla baktığımızda ise avlanan ve tezgahlara getirilen hamsilerin 7-8 santim boyutunda olduğunu görüyoruz. Bu sene bir nebze daha büyük hamsi sürülerine denk geliniyor ama genele baktığımızda hala gerekli boyutta değiller" dedi.



﻿DENİZ SUYU SICAKLIĞI İLE ÜREME İLİŞKİSİ


Deniz suyu sıcaklığındaki değişikliklerin hamsi üreme tarihlerini de etkilediğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz’de normal şartlarda hamsi stoku mayıs ve haziran aylarında üremektedir. Son dönemlerdeyse yaptığımız çalışmalarda hamside, eylül ve ekim aylarında bile yumurtalarının varlığı gözlemlenmektedir" diye konuştu. 

#karadeniz
#hamsi
#balık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'ye başka şehirden başvuru yapabilir mi? İkametgahı başka şehirde olan biri TOKİ 500 bin sosyal konuta nereden başvuracak?