Kenan İmirzalıoğlu yerli ve milli otomobil markası Togg'un reklam yüzü oldu: Boykotçular karalama kampanyasına girişti

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak 'boykot' çağrısı yapmıştı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un yüzü olduğu iddia edildi. Sosyal medyada ilgi gören iddianın ardından ünlü oyuncu için linç kampanyası başlatıldı.

1 /8 Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklu yargılanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak gençlere, 'boykot' çağrısında bulundu.

Özgür Özel'in çağrısına destek vermeyen veya sessiz kalan birçok sanatçı sosyal medyada linçlenmeye başladı.





2 /8 Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalioğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, İmirzalioğlu'nun ünlü bir marka ile reklam anlaşması imzaladığını duyurdu.

3 /8 TOGG'UN REKLAM YÜZÜ OLDU

İmirzalıoğlu kulis bilgilerine göre Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası olan Togg'un reklam yüzü oldu.

4 /8 İmirzalioğlu'nun marka ile görüşmelerinin yaklaşık 3 aydır sürdüğü belirtildi.

5 /8 SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR

Haber sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

6 /8 Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot organizasyonuna katılanlar İmirzalioğlu'na yönelik karalama kampanyası başlattı.

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