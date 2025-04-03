Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kenan İmirzalıoğlu yerli ve milli otomobil markası Togg'un reklam yüzü oldu: Boykotçular karalama kampanyasına girişti

Kenan İmirzalıoğlu yerli ve milli otomobil markası Togg'un reklam yüzü oldu: Boykotçular karalama kampanyasına girişti

21:173/04/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak 'boykot' çağrısı yapmıştı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un yüzü olduğu iddia edildi. Sosyal medyada ilgi gören iddianın ardından ünlü oyuncu için linç kampanyası başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklu yargılanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak gençlere, 'boykot' çağrısında bulundu.


Özgür Özel'in çağrısına destek vermeyen veya sessiz kalan birçok sanatçı sosyal medyada linçlenmeye başladı.



Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalioğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.


Gazeteci Birsen Altuntaş, İmirzalioğlu'nun ünlü bir marka ile reklam anlaşması imzaladığını duyurdu.

TOGG'UN REKLAM YÜZÜ OLDU


İmirzalıoğlu kulis bilgilerine göre Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası olan Togg'un reklam yüzü oldu.

 İmirzalioğlu'nun marka ile görüşmelerinin yaklaşık 3 aydır sürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR


Haber sosyal medyada çığ gibi büyüdü. 

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot organizasyonuna katılanlar İmirzalioğlu'na yönelik karalama kampanyası başlattı.

#Togg
#Kenan İmirzalıoğlu
#Boykot
#Özgür Özel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ara tatili ne zaman bitecek? 2025 MEB çalışma takvimi