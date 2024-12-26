Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve attığı gollerle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından çiçek buketi ve yüzük ile paylaşımda bulundu. Öte yandan Yunus Akgün yakın dostunu yalnız bırakmadı.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve attığı gollerle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından çiçek buketiyle paylaşımda bulundu.
Kerem'in bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken yıldız ismin evlilik arifesinde olması sevindirdi.
YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray'dan yakın arkadaşı Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmayan isimlerden oldu.
BENFICA'DA FIRTINA ESTİRİYOR
Benfica, Galatasaray'dan 12 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığı günden bu yana oynadığı 11 lig maçının 10'unu kazandı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 19 maça çıktı ve 10 gol-5 asistlik skor katkısı yaptı.
SON MAÇTA AYAKTA ALKIŞLANDI
Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica-Estoril maçı 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli oyuncularımız Kerem ve Orkun Kökçü, Türkiye'deki takipçilerinin göğsünü kabarttı.