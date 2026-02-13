Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinden Vietnam dağlarına kadar, bu yıl dünyanın dört bir yanında binlerce tuhaf yeni canlı türü keşfedildi. İster dünyanın keşfedilmemiş küçük bir köşesinde ortaya çıkarılan yaratıklar olsun, ister bir müzenin çekmecesinde saklı duran fosiller olsun, her bir keşif bize gezegenimizdeki değerli yaşam çeşitliliğine dair heyecan verici bir bakış açısı sunuyor. İşte isimleri ve şekilleriyle bilim dünyasına damga vuran o canlılar...
Derin deniz ahtapotu
Kaliforniya'daki Schmidt Okyanus Enstitüsü'nden araştırmacılar, Kosta Rika kıyılarında dört yeni derin deniz ahtapotu türü ve Şili kıyılarından 900 mil (1.448 km) uzaklıktaki Nazca Sırtı olarak bilinen derin okyanus sıradağlarında 100'den fazla yeni deniz canlısı türü keşfetti.
Balık mantarları
Geçtiğimiz yıl içerisinde, İngiltere'nin Londra kentindeki Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki bilim adamları ve işbirlikçileri, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 149 bitki ve 23 mantarı sınıflandırdılar; bunların arasında, kendine özgü balık kokusuyla dikkat çeken üç garip yeni mantar da vardı. Russula cinsinde 800 tanımlanmış mantar türü vardır türlerin organize edildiği bir taksonomik grup.
Vampir kirpi
Vücudunu dikenler yerine yumuşak, kıllı bir kürk kaplayan bu yeni kirpi türünün tek dikenli kısmı ağzının içindedir. Vietnam'da keşfedilen bu türün erkeğinin uzun, sivri dişleri vardır ve bu dişler, Ma cà rồng'un Vietnamca'da "vampir" anlamına gelmesinden dolayı yeni bilimsel adı olan Hylomys macarong'a ilham kaynağı olmuştur. Fare ile sivri farenin bir karışımına benzeyen ve 14 cm (beş inç) uzunluğunda olan bu tüylü gece yaratığın uzun dişlerin tam olarak hangi amaca hizmet ettiği hala gizemini koruyor.
Hayalet avuç içi
Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki araştırmacılar tarafından 2024'te yapılan gizemli bitki keşiflerinden bir diğeri de, batı Borneo'da bulunan bir rattan veya tırmanıcı palmiye türüydü. Yapraklarının alt kısımları beyaz ve sapları gri olan bitki, topluluklar arasında günlük dilde wi mukoup veya wee mukup olarak bilinir. Malezya ve Endonezya'daki korunan yağmur ormanı alanlarında bulunan palmiye, geleneksel olarak sepetçilik için kullanılmıştır ve bilimsel bir adı yoktur.
Cao Bang Timsah semenderi
Korkutucu ismine rağmen, bu düğümlü küçük amfibi utangaç bir yaratıktır. Kuzeydoğu Vietnam'daki ormanlık bir dağ geçidindeki bir çiftlikte, yavaş akan bir derede kayaların altında saklanırken keşfedildi. Timsah semenderleri dünyadaki en çok tehdit altındaki amfibiler arasındadır ve bilinen tüm Tylototriton türleri, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma statüsüne sahiptir.
Korsan örümcekler
Atlas Okyanusu'ndaki ücra bir tropikal adada mahsur kalan iki yeni örümcek türü araştırmacılar tarafından korsanlığa yatkınlığı olan bir şekilde keşfedildi. Bu örümcekler, Britanya Denizaşırı Toprakları'ndan biri olan St Helena'nın tehdit altındaki bulut ormanlarında gizleniyor ve burada diğer örümceklerin ağlarını şiddetle ele geçirip içindekileri öldürme alışkanlıkları var. Her iki örümceğin de göz bandı veya palası olmasa da, 4 mm uzunluğundaki (0,15 inç) Ero lizae'nin vücudunun arkasında iki çift saldırgan görünümlü diken benzeri çıkıntı bulunuyor. Bunların ne işe yaradığı tam olarak bilinmemekle birlikte, ona korkutucu bir görünüm veriyorlar.
Kemikli semender Kermit
Dünyanın en ikonik kurbağası Kermitops gratus'un adını taşıyan bu tür ne yazık ki artık var olmayan bir türdür ancak fosil olarak korunmuştur. Son kırk yıldır bu gizemli fosil kafatası, bu yıl sonunda tozdan arındırılıp bir isim verilene kadar Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonlarında duruyordu . Böcek gözlü görünümü ve fosilleşirken ezilmekten kaynaklanan hafif çarpık gülümsemesi, araştırmacıları ona ünlü kukla kurbağanın adını vermeye teşvik etti. Ancak ismine rağmen, yeni amfibi türü bir kurbağadan çok tıknaz, kemikli bir semendere benziyor , bu da ismi belki biraz tartışmalı hale getiriyor . Bu yaratık yaklaşık 270 milyon yıl önce şu anda Teksas olan yerde yaşadı ve muhtemelen kurtçuk benzeri böceklerle beslendi.
Blob başlı balık
Araştırmacılar, Peru'nun kuzeybatısındaki Alto Mayo bölgesine yaptıkları 38 günlük keşif gezisi sırasında bilim için yeni olan 27 tür buldular; bunlar arasında nadir bulunan bir amfibi fare ve alışılmadık görünümlü bir balık da vardı. Tuhaf blob başlı balık, onu bulan bilim adamları tarafından "şok edici bir keşif " olarak tanımlandı ve kafasının alışılmadık şekli bir gizem olarak kaldı. Bölgenin kayalık dağ akarsularında bulunan yaratık, bir tür bistlemouth zırhlı yayın balığı. Bölgedeki Yerli Awajun halkı için tanıdık olsa da bilim için yeni.
Yarı suda yaşayan fare bataklık ormanlarında bulundu
Yarı suda yaşayan fare, bataklık ormanlarının küçük bir bölümünde bulundu ve perdeli ayak parmaklarına sahip olması, yaşadığı suyla dolu ortamdaki yaşama mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağladı. Ancak araştırmacılar, yuvasının zaten yaklaşan tarım tarafından tehdit edildiğini belirtti .