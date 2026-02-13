Kemikli semender Kermit





Dünyanın en ikonik kurbağası Kermitops gratus'un adını taşıyan bu tür ne yazık ki artık var olmayan bir türdür ancak fosil olarak korunmuştur. Son kırk yıldır bu gizemli fosil kafatası, bu yıl sonunda tozdan arındırılıp bir isim verilene kadar Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonlarında duruyordu . Böcek gözlü görünümü ve fosilleşirken ezilmekten kaynaklanan hafif çarpık gülümsemesi, araştırmacıları ona ünlü kukla kurbağanın adını vermeye teşvik etti. Ancak ismine rağmen, yeni amfibi türü bir kurbağadan çok tıknaz, kemikli bir semendere benziyor , bu da ismi belki biraz tartışmalı hale getiriyor . Bu yaratık yaklaşık 270 milyon yıl önce şu anda Teksas olan yerde yaşadı ve muhtemelen kurtçuk benzeri böceklerle beslendi.



