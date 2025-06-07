Kurban Bayramı'nın ikinci günü: Hacılar Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor

Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaptı.
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#Mekke
#Kabe
#Suudi Arabistan
Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaptı.
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