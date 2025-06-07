Kurban Bayramı'nın ikinci günü: Hacılar Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor

Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaptı.

1 /14

2 /14

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14

13 /14