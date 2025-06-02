Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini kurallara göre, kurban kesim vakti bayram namazından sonra başlar ve sadece bayram günlerinde yapılır. Kurban ibadeti, usulüne uygun hayvanın kesilmesiyle yerine getirilir; sadece bedelini vermek ya da sadaka olarak vermek ibadetin yerine geçmez. Ayrıca kurbanlık hayvanların sağlıklı ve kusursuz olması, kesim sırasında hayvana mümkün olan en az eziyetin verilmesi önemlidir. Peki, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ile yapılması gerekenler neler? Uzmanlar et tüketimi ile ilgili yapılan en büyük 10 yanlışı tek tek sıraladı. Siz sakın bu hataları yapmayın... İşte Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük yanlışlar...