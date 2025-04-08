Ordusuna son ve güçlü bir konuşma yaptıktan sonra Konstantiniyye’ye hücum etmek ister. Ancak Akşemseddin’in can alıcı bir isteği hem Osmanlı hem Bizans tarafında bütün dengeleri alt üst edecektir. Akşemseddin, Sultan Mehmed’den ne isteyecektir?