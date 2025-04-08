TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle İstanbul’un fethine sahne oluyor. Aylarca süren hazırlıkların, stratejilerin ve zorlu mücadelelerin ardından Sultan Mehmed ve ordusu surların içerisinde. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Tarihin akışını değiştiren o büyük an, bu bölümde izleyiciyle buluşacak. Osmanlı ordusunun azmi, Sultan Mehmed’in kararlılığı ve inançla örülmüş büyük yürüyüş, fethin kapısını aralayacak.
Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed’in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı’nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?
Kutlu fetih yolunda bütün hazırlıklar tamamlanmış, kurulan tuzaklar bir bir aşılırken Osmanlı ordusunun maneviyatı da katbekat artmıştır. Nihayet Sultan Mehmed’in hayali gerçek olmak üzeredir.
Ordusuna son ve güçlü bir konuşma yaptıktan sonra Konstantiniyye’ye hücum etmek ister. Ancak Akşemseddin’in can alıcı bir isteği hem Osmanlı hem Bizans tarafında bütün dengeleri alt üst edecektir. Akşemseddin, Sultan Mehmed’den ne isteyecektir?
Konstantiniyye’nin fethi yolunda gözünü budaktan ayırmayan Sultan Mehmed herkesi şoka sokacak bir hamleye girişir. Bu uğurda sonu ölüm dahi olabilecek vazifeyi Çandarlı’ya verir. Sultan Mehmed’in, Çandarlı’ya verdiği vazife nedir? Çandarlı bu vazifesinde hangi kana susamış düşmanın nefesini ensesinde hissedecektir?
Sultan Mehmed ve ordusu müjdelenmiş fetih yolunda onca şehit, gazi vermiş, terlerini kanları ile karıştırıp bir kutlu övgüye mazhar olmak istemekteyken, sonunda kutlu fetih onlara nasip olacak mıdır? İmparator Konstantinos’un hangi acımasız oyunlarıyla yüz yüze geleceklerdir?