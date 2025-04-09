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Fetih sahnesinde gerçekten yaralandılar: Başlar yarıldı, Çandarlı’nın eli kesildi, İshak’ın menisküsü yırtıldı

Fetih sahnesinde gerçekten yaralandılar: Başlar yarıldı, Çandarlı’nın eli kesildi, İshak’ın menisküsü yırtıldı

Pınar Albayrak
10:029/04/2025, الأربعاء
G: 9/04/2025, الأربعاء
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TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümündeki savaş sahneleri gerçekçiliği ile Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yüzlerce figüranın rol aldığı fetih sahnelerinde oyuncular gerçekten yaralandı. Birçok mutant (figüran) hastanelik olurken Çandarlı'nın eli kesildi, İshak'ın ise menisküsü yırtıldı.

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan "Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisi, entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan ve 32 yıl hükümdarlık yapan Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet'in hayatına ışık tutuyor.



Dizinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandırırken onun ruh haline girmeye çalıştığını belirterek, kendisiyle inanılmaz manevi bir bağ kurduğunu söylüyor.

Dün akşam yayınlanan 41. bölümde, Sultan Mehmed’in zafere ulaşma arzusu ile izleyiciyi büyük bir hesaplaşma, sarsıcı kararlar ve unutulmaz savaş sahneleri karşıladı.

Fetih ve savaş sahnelerinin inandırıcı olması ve duygusunun izleyiciyi geçmesi için yoğun çaba harcayan dizi ekibi savaş sahneleriyle geceye damgasını vurdu. Çekimler sırasında birçok figüranda yaralanma meydana geldi.

Fetih sahnesinde Çandarlı rolünü oynayan Selim Bayraktar'ın eli kesildi.

İshak karakterinin canlandıran Ertuğrul Postoğlu'nun menisküsü yırtıldı.

Savaş sahnesinde yer alan oyunculardan 10 kişinin kaşı açılırken, birçok mutant (figüran) yaralanma sebebiyle sağlık kuruluşuna götürüldü.

Dizinin daha önce yayınlanan bölümlerinde Zağanos’u canlandıran Sinan Albayrak'ın üç yeri birden kırılmıştı.

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