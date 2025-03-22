Mesut Özil 'Duvarımda asılı' diyerek anlattı: Anne nasihati detayı dikkat çekti

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüğünü belirtirken, büyürken annesi Gülizar Özil’in verdiği öğütlerin hayatında büyük rol oynadığını ifade etti. Özil, annesinin değerli tavsiyelerini duvara astığını anlattı.
Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine katkılarıyla ve ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.
Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlattı.
Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı.
Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi.
Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.
İşte anne Gülizar Özil'in öğütleri.