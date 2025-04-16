Mesut Özil 'Sessizliğe razı değiliz' diyerek isyan etti: Gazze'deki zulmü kabul etmiyoruz

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'deki insani kriz gün geçtikçe derinleşirken, dünyanın dört bir yanından İsrail'e tepki sesleri yükseliyor. Eski futbol yıldızı Mesut Özil de Gazze’de süren katliama sessiz kalmadı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bine yükseldi.
Bölgede temel ihtiyaçlara erişim güçleşirken, sivillerin yaşadığı zorluklar kritik seviyeye ulaştı.
Uluslararası toplumdan acil yardım çağrıları artarken, dünyanın dört bir yanından İsrail'e karşı tepki sesleri yükseliyor.
Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Mesut Özil de bu insanlık dramına sessiz kalamadı ve yeni bir açıklamada daha bulunarak "Filistin halkı yalnız değildir" dedi.
İsrail'in saldırılarına isyan eden Özil, şöyle konuştu:
"Bu zulmü kabul etmiyoruz"
Özil, "Çocukların, sivillerin üzerine bomba atmak savunma değil! Uykusunda öldürülen insanlar hedef olamaz. Gazze'de yaşananlar vahşet. Sayısız can gitti, onlarca yaralı, kayıplar...
Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu sessizliğe razı değiliz. Filistin halkı yalnız değildir" dedi.