Otomobilin kapısı silah sayıldı: Eşinin kız arkadaşı sandı arabanın kapısıyla saldırdı

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğramış ve eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilip kanlar içinde kalmıştı.