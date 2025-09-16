Yeni Şafak
Otomobilin kapısı silah sayıldı: Eşinin kız arkadaşı sandı arabanın kapısıyla saldırdı

10:3716/09/2025, Salı
IHA
Edirne’de kocasının sevgilisine benzettiği kadını otomobilden inerken kapıyı üzerine çarparak darbedip, ardından ’sizi eşimin sevgilisine benzettim pardon’ diyerek kaçan şüpheli kadın hakkında hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısı silah olarak kabul edildi.

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğramış ve eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilip kanlar içinde kalmıştı.

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer vermişti.

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.

