Özcan Deniz 'ölümle tehdit ediliyorum' dedi: En yakınındaki isim için harekete geçti

Annesi ve kız kardeşiyle yaşadığı polemikler yüzünden kalp krizi geçiren Özcan Deniz, şimdi de abisi Ercan Deniz'le karşı karşıya geldi. Abisi Ercan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiğini belirten Özcan Deniz 'korunma talebinde' bulundu. Mahkeme, Ercan Deniz’in 3 ay süreyle Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yaklaşmamasına karar verdi.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir yaşadığı aile krizleriyle gündemden düşmüyor. 22 yıldır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile arasında soğuk rüzgarlar esen ünlü isim, iddialara göre Sarıyer’de kendisine ait olan üç adet yerin tapusunu abisinin üzerine tescil ettirmişti.
Söz konusu tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve abisi hakkında "tapu iptali ve tescil" davası açtı. Ancak davanın açılmasının ardından kardeşlerin arasında ipler gerildi.
İddiaya göre; Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i ölümle tehdit etti. Abisinin kendisini ve ailesini hedef alarak açıkça tehdit ettiğini ileri süren Özcan Deniz, avukatı İrem Demir Vural aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUZ"
Dilekçede Ercan Deniz’in Özcan Deniz’e ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilerek "Ercan Deniz’in bu eylemleri karşısında müvekkille ailesi ciddi tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyadır. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
MAHKEME 3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ
Mahkeme, Ercan Deniz'in 3 ay süreyle Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini ve bulundukları konuta veya işyerine yaklaşmamasını hükmetti.
TEDBİR KARARI ALDIRDI
Kardeşinin bu hamlesini karşılıksız bırakmayan Ercan Deniz ise Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürerek korunma talebinde bulundu.
Çiftin husumetli olmaları sebebiyle kasıtlı bir şekilde kendisini hedef aldığını dilekçesinde belirten Ercan Deniz, onuru ve haysiyetinin rencide edildiğini iddia etti.
Talebi kabul eden mahkeme, Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın 2 ay süreyle Ercan Deniz'le ailesine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Özcan Deniz aleyhine verilen karara itiraz etti.