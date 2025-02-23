Özcan Deniz 'ölümle tehdit ediliyorum' dedi: En yakınındaki isim için harekete geçti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir yaşadığı aile krizleriyle gündemden düşmüyor. 22 yıldır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile arasında soğuk rüzgarlar esen ünlü isim, iddialara göre Sarıyer’de kendisine ait olan üç adet yerin tapusunu abisinin üzerine tescil ettirmişti.