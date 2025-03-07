Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den şoke eden sözler: 'Para gitti kardeşlik bitti'

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Ağabeyi Ercan Deniz, ünlü oyuncu hakkında canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Bu kez kız kardeşi Sibel Semerci'den zehir zemberek açıklamalar geldi.
Son dönemde, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in başındaki kara bulutlar dağılmıyor.
Özcan Deniz, hakkında Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti.
"Yıkılsa dahi çadır kurup oturacağım"
Adliyede ifadesini verdikten sonra açıklama yapan Deniz, “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” demişti.
"İngiltere'ye gidecek"
Hem menajeri hem de abisi olan Ercan Deniz canlı yayında Özcan Deniz ile ilgili şoke eden iddialarda bulunmuştu. Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş. Benim hakkımda sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuşmuştu.
Tartışmalara, Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Semerci'nin açıklamaları şoke etti.
Semerci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ercan Deniz'in televizyon programlarında ailesine hakaret ettiğini ve maddi çıkarlar uğruna aile bağlarını hiçe saydığını söyledi.
"Kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var"
Semerci, "Televizyona çıkıp "şerefi ve namusu üzerine bir daha hiç bir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefi ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini özelliklede 2 yıldır görüşmediği annesini kendi hırsı yüzünden, annelik duygularını kullanıp, işi bitince de şimdi köşeye atan, çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var.
"Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üstünde durabilen, mesleğinin ekmeğini yiyen ve çok şükür dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım. Beni yanında para saçarak tutabildiğin eşlerinle ve sevgililerinle yada para karşılığı konuşturduğun televizyon programcıları ile sakın karıştırma hatasına düşme!
"Para gitti kardeşlik bitti!"
Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindi bunu çabuk unutmuşsun. Para gitti kardeşlik bitti! Hakkımda ne söylersen söyle şunu bil ki sonuna kadar, tehditlerine rağmen değerli abim Özcan Deniz'in ve senin tehditlerinden korktuğu için bizimle görüşemeyen küçük kız kardeşimin her zaman yanındayım. Senden korkmuyorum!"
Anormal olan; bir anneyi oyuna getirip oğluyla arasına kapanamayacak uçurumlar açmaktır. Kardeş olmak benim seçimim değildi ama madem kardeşim adaletli olmayı seçtim... Adaletli durusumdan da asla taviz vermeyeceğim" diyerek sert çıktı.
İşte, Sibel Semerci'nin o paylaşımı;