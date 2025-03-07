Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den şoke eden sözler: 'Para gitti kardeşlik bitti'

"Kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var"

Semerci, "Televizyona çıkıp "şerefi ve namusu üzerine bir daha hiç bir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefi ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini özelliklede 2 yıldır görüşmediği annesini kendi hırsı yüzünden, annelik duygularını kullanıp, işi bitince de şimdi köşeye atan, çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var.















