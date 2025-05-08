Rizeli'nin ömürlük ürettiği implant yoğun ilgi görüyor: Adını Rimplant koydular

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şaban Beriş ise diş implantlarını bir üst seviyeye taşıdıklarını ifade ederek "Ekibimizle birlikte tıp dünyasında bazı problemlere çözüm arayışı içerisine girdik. Son çalışmamızda da alternatif olarak diş implantlarını bir üst seviyeye geçirdik. Hem anti bakteriyel ajan hem de ilaç kullanabileceği bir özellik geliştirdik. Bunları da doku ile nüfusun artması için lazer destekli kanallar yerleştirdik. Bu yöntem dokunun ilaca ulaşması yönünde faydalı olmuştur. Böylece kanalların fiziksel dayanıklılığı artmıştır bu da insan ömrünün üstünde bir kullanım süresini kapsamaktadır" şeklinde konuştu.



