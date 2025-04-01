Sadece üç ay ömrü var bu yüzden koparan yandı: Cezası 244 bin lira

Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgeleyen "Ağlayan Gelin" adıyla tanınıyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor. İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelere ekilerek korunuyor. Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için büyük önem taşıyor. Ters laleler sadece Elazığ'da değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Ancak bu endemik bitki, yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor.