Sakarya'nın misafirleri 9 günlük tatilde Acarlar Longozu'na akın etti

Sadece Sakarya'nın değil Türkiye'nin de en özel doğa destinasyonlarından biri olan Acarlar Longozu, 9 günlük arada ziyaretçi akınına uğradı. Nilüferlerle bezeli göleti, kuş sesleriyle dolu yürüyüş yolları ve huzur veren atmosferiyle longoza günlük ortalama bin 500 ziyaretçi giriş yaptı.

1 /4 Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünen doğa harikası Acarlar Longuzu, 9 günlük arada ziyaretçi akınına uğradı.

2 /4 Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olan Longoza günlük ortalama bin 500 ziyaretçi giriş yaptı.

3 /4 Sessizliği, serinliği ve doğal dokusuyla şehir hayatından uzaklaşıp nefes almak isteyenler için adeta huzurun adresi olan Acarlar Longozu, Ramazan Bayramı tatilinde 15 binden fazla doğasever tarafından ziyaret edildi.