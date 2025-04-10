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Sakarya'nın misafirleri 9 günlük tatilde Acarlar Longozu'na akın etti

Sakarya'nın misafirleri 9 günlük tatilde Acarlar Longozu'na akın etti

12:3510/04/2025, Perşembe
IHA
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Sadece Sakarya'nın değil Türkiye'nin de en özel doğa destinasyonlarından biri olan Acarlar Longozu, 9 günlük arada ziyaretçi akınına uğradı. Nilüferlerle bezeli göleti, kuş sesleriyle dolu yürüyüş yolları ve huzur veren atmosferiyle longoza günlük ortalama bin 500 ziyaretçi giriş yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünen doğa harikası Acarlar Longuzu, 9 günlük arada ziyaretçi akınına uğradı.

 Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olan Longoza günlük ortalama bin 500 ziyaretçi giriş yaptı. 

Sessizliği, serinliği ve doğal dokusuyla şehir hayatından uzaklaşıp nefes almak isteyenler için adeta huzurun adresi olan Acarlar Longozu, Ramazan Bayramı tatilinde 15 binden fazla doğasever tarafından ziyaret edildi.

Sakarya'nın eşsiz doğa hazinesi Acarlar Longozu'nu ziyaret eden yerli ve yabancı birçok ziyaretçi, su yüzeyini zarifçe süsleyen nilüfer çiçekleri eşliğinde yürüyüş yapıp, doğal göletin büyüleyici manzarasında bol bol fotoğraf çekti.


#sakarya
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#acarlar longoz
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