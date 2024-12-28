Antik dünyanın harikası olarak görülen Mısır piramitleri, araştırmaları ve yeni keşifleriyle bilim adamlarının en gözde mekanları arasındaki statüsünü koruyor. Piramitlerin nasıl yapıldığı hala tartışılırken son yıllarda teknolojideki hızlı ilerlemeler, tarihi yapıları keşfetmek ve bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarmak için yepyeni fırsatlar sunuyor. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler, tarihi keşifler konusunda yepyeni bir bilgi dünyasının kapılarını araladı. Bu yeniliklerin en dikkat çekeni, Giza Piramidi'nin daha önce hiç görülmemiş bir görüntüsünü elde etmeyi başaran robotik bir kamera oldu.

1 /8 Daha önce kozmik ışınlara dayalı bir görüntüleme yöntemi kullanan bilim adamları, Mısır’ın Kahire şehrinde Büyük Giza Piramidi’nin içinde bir bölme keşfetti.



2 /8 Görüntüler ortaya çıktı Bugüne kadar, tarihçiler ve arkeologlar, piramidin insan erişiminin mümkün olmadığı alanlarına ulaşamamıştı. Piramidin bazı bölümleri o kadar küçüktü ki, insanın girmesi imkansızdı.





3 /8 Daha önce hiç kimse girememişti Ancak teknolojideki ilerlemeler sayesinde, 40 derecelik bir açıyla uzanan ve sadece 20x20 cm boyutlarında olan, 60 metre uzunluğundaki dar bir kuyuya ulaşmak mümkün oldu. Kimsenin giremediği bu alan, daha önce keşfedilememişti.



4 /8 Robotlar ortaya çıkardı 2011 yılında, Leeds Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı ve bilim insanı, piramidin gizemli kısmını görüntüleyebilmek için bir robot geliştirmeye başladı. Djedi Projesi olarak adlandırılan bu projede, İngiltere ve Fransa'dan ekipler birlikte çalıştı. Beş yıl süren zorlu bir süreç sonrası, robotun tasarımı tamamlandı ve yalnızca 5 kg ağırlığında, çok hafif bir cihaz üretildi.



5 /8 Gizli odanın ortaya çıkması Robot, şaft boyunca yaklaşık 50 metre ilerleyerek daha önce hiç erişilemeyen bir alanı görüntülemeyi başardı. Profesör Rob Richardson, "Son olduğunu düşündüğümüz yerden birkaç metre önce, bir taş yerleştirilmiş ve erişimi engelliyor." dedi.



6 /8 Bu taşın yanından geçen robot, karmaşık sembollerle çizilmiş küçük bir oda keşfetti.



7 /8 Bu keşif, şaftın sadece havalandırma deliği olarak değil, daha büyük bir amaca hizmet ettiğini ortaya koydu.

