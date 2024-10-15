Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Yalnızoğlu'nun pankreas kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Anadolu Ateşi baş dansçısı olan Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberi sevenlerini üzdü.
Anadolu Ateşi Baş dansçısı ve eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanserine yenik düştü.
Oyuncu kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yakalanmıştı
7 yaşında bir kızı olan 50 yaşındaki Yalnızoğlu bugün Bakırköy Devlet Hastanesi’nde yaşam savaşını kaybetti.
Hasan Yalnızoğlu kimdir?
Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.