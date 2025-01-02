Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari “Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.