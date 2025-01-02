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166 milyon yıllık keşif: Taş ocağı çalışanı ortaya çıkardı

166 milyon yıllık keşif: Taş ocağı çalışanı ortaya çıkardı

18:242/01/2025, Perşembe
DHA
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İngiltere'de 166 milyon yıllık yüzlerce dinozor ayak izi keşfedildi. Ayak izleri taş ocağı çalışanı tarafından ortaya çıkarıldı.

Oxford ve Birmingham Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 200'e yakın dinozor ayak izi keşfedildi. Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, “Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus'un hareketlerini ortaya koyuyor” denildi.

Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti. 

Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari “Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

#İngiltere
#Dinozor
#Keşif

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