Tamamen yerli ve milli: TÜSEB ve ASELSAN iş birliği ile geliştirildi

"En kötü senaryo dahi cihazı çalıştırabiliyoruz"





Sayı olarak bakıldığı zaman Türkiye'de kalp merkezi sayısının çok fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kervan, "Almanya'da yaklaşık 150 civarında bir kalp merkezi var. Bizde 300 civarında bir kalp merkezimiz var ve burada verilen sağlık hizmeti çok üst düzeyde bir sağlık hizmeti veriyoruz. Yurt dışından sağlık turizmi konusunda gerçekten de bu konuda çok hastamız geliyor. Kalp akciğer makinesinin baktığınız zaman yaklaşık 3 milyar dolarlık bir bütçesi var. Biz eğer bunu ülkemize kazandırabilirsek, sadece kendi ülkemize değil yurt dışına da satabilirsek bizim ülkemiz için gerçekten de büyük bir gelir kazancı olacaktır. Açık kalp cerrahisinde asla şansa yer yoktur. Her adımımızın mutlaka bizim B ve C planlarımız vardır. Örneğin; elektrik kesintisi yaşandı, bataryası bitti. Her türlü kötü senaryoyu düşünün. O en kötü senaryo da dahi biz hastayı hayatta tutmak için bu cihazı çalıştırabiliyoruz. Manuel bile çalıştırabilecek bir pozisyondayız. Hiçbir şekilde 'acaba' sorusuna yer yok. Çünkü açık kalp akciğer ameliyatlarında insanlar en kıymetlilerini bize teslim ediyorlar. Kimi çocuğunu, evladını, kimi annesini, babasını, kimi en sevdiği insanı bize teslim ediyor. O ameliyathaneden bizim ana amacımız onları sağlıklı çıkarmak ve taburcu etmek. Bu sebeple her aşama, her senaryo çalışıldı" diye konuştu.