TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 146. bölümüyle yine ekran başında milyonları topladı. Aksiyon ve heyecanın tırmandığı son bölüm, reytinglerde de başarısını gösterdi. Teşkilat, reytinglerde önemli bir başarıya imza atarak pazar akşamının en çok izlenen yapımlarından biri oldu.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat, heyecanı doruğa çıkaran 146. bölümüyle yine önemli bir başarıya imza attı. Total'de 7.18, AB grubunda 6.42 ve ABC1’de 7.39 izlenme oranıyla pazar gecesinin en çok izlenen yapımı oldu. Gerilim ve aksiyonun hiç eksilmediği bölümde, Panter, “Azap Günü” projesini hayata geçirmek için Akif Başkan’ın helikopterine saldırı düzenledi.
Akif Başkan’ın akıbeti belirsiz
Panter, “Azap Günü” adını verdiği planı devreye alarak Akif Başkan’ın bulunduğu helikoptere saldırı düzenledi. Enkazdan hiçbir iz çıkmaması, herkesin Akif Başkan’ın hayatını kaybettiğini düşünmesine neden oldu. Ancak Uzay’ın dikkatle topladığı ipuçları, bu saldırının ardında başka bir gerçeğin olabileceğini ortaya çıkardı: Akif Başkan ölmüş değil, kaçırılmış olabilir.
Korkut’un intikam hamlesi
Akif Başkan’ın öldüğünü düşünen Korkut, öfkesine hakim olamayarak Panter ve ekibine karşı harekete geçti. Linda ve Kate saldırıdan kaçmayı başarsa da, Altay izlerini sürmeye başladı. Komiser Sultan’ın desteğiyle düzenlenen operasyonda Panter’in adamlarıyla çatışan Altay, yürütülen planın perde arkasını ortaya çıkaracak önemli bilgilere ulaştı.
Altay ve Albay Nazım karşı karşıya
Bölümün en sarsıcı anı, Altay’ın Panter’le yüz yüze geldiği sahneydi. Gerilim doruğa ulaşırken Altay, Panter’in aslında Albay Nazım olduğunu öğrendi. Bu şok edici gerçekle dengeler altüst olurken, ekip Linda ve Ejder’i gözaltına aldı. Ancak tehlike henüz geçmemişti; Kate, planın kritik parçası olan bombayı ele geçirerek yeni bir krizin kapısını aralamış olacaktı.
Teşkilat Altay’dan Tuna’ya aksiyon dolu yeni bölümleriyle her pazar TRT 1’de.