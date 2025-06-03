Altay ve Albay Nazım karşı karşıya





Bölümün en sarsıcı anı, Altay’ın Panter’le yüz yüze geldiği sahneydi. Gerilim doruğa ulaşırken Altay, Panter’in aslında Albay Nazım olduğunu öğrendi. Bu şok edici gerçekle dengeler altüst olurken, ekip Linda ve Ejder’i gözaltına aldı. Ancak tehlike henüz geçmemişti; Kate, planın kritik parçası olan bombayı ele geçirerek yeni bir krizin kapısını aralamış olacaktı.