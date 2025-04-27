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Türkan Şoray çok hızlı kilo verdi: 25 kilo eriyen ünlü ismin hastalığı ortaya çıktı

Türkan Şoray çok hızlı kilo verdi: 25 kilo eriyen ünlü ismin hastalığı ortaya çıktı

23:3327/04/2025, Pazar
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Türk sinemasının Sultan lakaplı efsanesi Türkan Şoray'ın 25 kilo vermesi sonrası endişe artmıştı. Ünlü ismin hastalığı ortaya çıktı.

'Gönderilmemiş Mektuplar', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Vesikalı Yarim', 'Hazal' gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri ile hafızalara kazınan Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.


25 kilo verdiği söylenen Şoray'ın bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı ortaya çıktı.


VÜCUDU KORTİZON ÜRETİYOR


Şoray'ın Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenildi.


Vücudun fazla kortizon üretmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırıyor.

Ünlü oyuncunun hastalıktan kurtulduğu da öğrenilen bilgiler arasında.

CUSHING SENDROMU NEDİR?


Cushing sendromu, vücutta aşırı kortikosteroid ve özellikle kortizol düzeylerinin neden olduğu, vücudun çok fazla kortizol hormonu üretmesi sonucu meydana gelen bir durumdur.

Karın bölgesinde kilo artışı ile birlikte halk arasında “ay dede yüzü” olarak bilinen yüzde yuvarlaklaşma fiziksel belirtileridir.



#Türkan Şoray
#Hastalık
#Cushing sendromu
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