Türkiye'nin en yaşlı nüfusu bu illerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. 2024 Türkiye nüfusu ile ilgili açıklanan son istatistikler, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızlı artışını ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en yaşlı şehirleri...

1 /10 EN YAŞLI ŞEHİRLER

Sinop

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 20'si



2 /10 Kastamonu

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 20'si

3 /10 Giresun

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 19'u

4 /10 Artvin

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 18'i

5 /10 Çankırı

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 18'i

6 /10 Balıkesir

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

7 /10 Çorum

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

8 /10 Tunceli

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

9 /10 Edirne

Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si