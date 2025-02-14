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Türkiye'nin en yaşlı nüfusu bu illerde

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu bu illerde

12:3014/02/2025, Cuma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. 2024 Türkiye nüfusu ile ilgili açıklanan son istatistikler, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızlı artışını ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en yaşlı şehirleri...

EN YAŞLI ŞEHİRLER


Sinop


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 20'si


Kastamonu


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 20'si

Giresun


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 19'u

Artvin


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 18'i

Çankırı


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 18'i

Balıkesir


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

Çorum


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

Tunceli


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

Edirne


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

Çanakkale


Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si

#TÜİK
#Türkiye
#Nüfus
#Balıkesir
#Çanakkale
#Tunceli

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