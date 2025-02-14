Türkiye'nin en yaşlı nüfusu bu illerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. 2024 Türkiye nüfusu ile ilgili açıklanan son istatistikler, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızlı artışını ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en yaşlı şehirleri...
EN YAŞLI ŞEHİRLER
Sinop
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 20'si
Kastamonu
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 20'si
Giresun
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 19'u
Artvin
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 18'i
Çankırı
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 18'i
Balıkesir
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si
Çorum
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si
Tunceli
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si
Edirne
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si
Çanakkale
Yaşlı oranı (65 +): Her 100 kişiden 17'si